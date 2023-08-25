Також загарбники вирішили відкрити школи, попри близькість бойових дій.

Російські окупанти проводять "деевакуацію" мешканців Токмака й Василівки, яких раніше вивезли нібито для безпеки у Бердянськ.

"Окупанти почали повертати додому мешканців населених пунктів, як розташовані безпосередньо на лінії зіткнення, аби використати їх як "живий щит", - повідомляє Центр нацспротиву (ЦНС)

При цьому гауляйтери оголосили про відкриття шкіл на лінії зіткнення, хоча в приміщеннях учбових закладів розміщенні російські військові. Присутність окупантів на території школи пояснюють "воєнізованою охороною задля безпеки дітей". Фактично ж на вільних поверхах розміщуються бойові підрозділи ЗС РФ. Крім того, продовжується примусова паспортизація населення.

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"Фактично, ворог скористався "евакуацією" аби паспортизувати мешканців, адже лише за наявністю червоної макулатури люди могли отримати помешкання та соціальні виплати. Тепер же їх примусово повертають у домівки, де ведуться бойові дії", - додали у ЦНС.

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Все це відбувається на тлі активного просування ЗСУ саме у цьому напрямку. Так, нещодавно українські сили звільнили Роботине, яке за словами експертів було головною перепоною на шляху до Токмака.

Іноземні ЗМІ повідомляли, що Збройні сили України вже просуваються в напрямку окупованого міста Токмак Запорізької області. За їхніми даними подолали російське мінне поле на північ від Токмака і наразі вступають у бій із першою лінією російської оборони, яка утримує місто.

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