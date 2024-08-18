Будівлю станції серйозно пошкоджено.

Українські військовослужбовці зняли відео біля газовимірювальної станції "Суджа" в Курській області.

Як відомо, ця станція є частиною газопроводу Уренгой - Помари - Ужгород, яким здійснюється транзит російського газу через Україну в країни Європейського союзу. Про те, що вона перейшла під контроль українських військ, стало відомо ще на початку військової операції на території Росії.

На відео можна побачити двох українських військовослужбовців, які стоять перед будівлею газовимірювальної станції. Сама будівля зазначала значних руйнувань.

Бої в Курській області

15 серпня головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський повідомляв, що з початку наступальної операції на Курщині війська просунулися на 35 кілометрів, взявши під контроль 82 населених пункти РФ.

Вже наступного дня від доповів президенту Володимиру Зеленському про просування на деяких напрямках від одного до трьох кілометрів, бої велися по всій лінії фронту.

Нагадаємо, 16 серпня було знищено міст через річку Сейм у населеному пункті Глушкове. Вже сьогодні стало відомо, що українським Силам оборони вдалося уразити ще один міст. На думку експертів, руйнування ще одного поставить російське угруповання у важке становище.

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