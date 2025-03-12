Росіяни намагаються максимально тиснути на українські війська.

Сили оборони України на території Курської області виконують поставлені перед ними задачі. Про це на брифінгу заявив президент Володимир Зеленський, коментуючи останні події на цьому напрямку фронту.

"Наші війська на території Курської області виконують своє завдання. Росіяни намагаються однозначно максимально тиснути на наші війська. Військове командування робить те, що повинно робити - зберерігає максимум життів наших воїнів", - наголосив він.

Як додав президент, зрозуміло, що буде демонструвати російська сторона у найближчі дні.

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"Я думаю, що питання навіть не в тому, що вони підіймають градус на Курському напрямку. Вони будуть робити залякування. Я думаю - [залякування] будуть різні. І ядерного характеру також. Треба зрозуміти, що це зрозуміла методичка дій Російської Федерації перед будь-яким форматом дипломатії. На це треба тверезо дивитись і реагувати на реальні загрози, а не тільки на інформаційні", - сказав Зеленський.

Президент додав, що люди не мають бути в інформаційному вакуумі, і українській розвідці, військовим треба максимально швидко реагувати і спростовувати певну інформацію щодо загроз.

"Ми повинні готуватися до сильного інформаційного тиску. Повірте мені: особисто ми знаходимось у різного формату таких ситуацій вже відповідний час. Розуміємо, що відбувається", - заявив Зеленський.

Ситуація в Курській області: останні новини

Як писав УНІАН, за останні дні ситуація в Курській області значно змінилася. Онлайн-мапа українського моніторингового проекту DeepState свідчить, що Суджа більше не перебуває під контролем Сил оборони України.

Також ми розповідали, що в Мережі вже з'явилися кадри, як російські окупанти розвішують прапори держави-агресора в зруйновани ними селах навколо Суджі. Ще донедавна уся ця територія перебувала під упевненим контролем ЗСУ.

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