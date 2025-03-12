Офіційно ця іеформація не була підтверджена.

Ситуація в Курській області стрімко змінюється. Український моніторинговий проект DeepState оновив свою мапу лінії фронту, і тепер вона показує, що Суджа більше не перебуває під контролем Сил оборони України.

"Мапу оновлено. Ворог окупував Махновку, Замостя, Козачу Локню та просунувся біля Ясенового та Скудного", - пише DeepState, прямо не згадуючи про місто Суджа.

Однак сама мапа наочно свідчить, що територія міста Суджа більше не перебуває під контролем українських сил, лише її західна частина ще знаходиться у "сірій" зоні, тобто упевнено не контролюється жодною зі сторін.

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Ситуація в Курській області

Як писав УНІАН, раніше російські війська увійшли в місто Суджа та вступили там у бої проти Сил оборони. Таку інформацію наводить "Суспільне" із посиланням на військового, чий підрозділ перебуває в Курській області.

В Мережі також вже гуляють кадри, як російські окупанти розвішують кольорові ганчірки на руїнах знищених ними сіл навколо Суджі. Ще кілька днів тому ці села були під контролем ЗСУ.

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