Солдати держави-агресора вже розвішують кольорові ганчірки у поруйнованих ними селах навколо Суджі.

Російські війська витіснили Сили оборони України зі значної частини Курського плацдарму та впритул підійшли до Суджі. Про це пише британська Sky News із посиланням на геолоковані кадри із зони боїв.

"Карти та геолоковані кадри, проаналізовані Sky News, показують, що російські військові відтіснили українські сили в Суджі в Курській області", – йдеться у повідомленні.

Зокрема британські журналісти аналізують відео, опубліковані російськими Z-пабліками. На них видно, як у селах неподалік від Суджі піднімають російські прапори. Одне з відео британці ідентифікували як зняте в селі Замостя, що трохи менше ніж за 1,5 км на схід від центру Суджі.

Відео дня

Sky News також акцентує на вразливості головної транспортної артерії, через яку забезпечується український контингент в Суджі: траси Суджа – Юнаківка (село в Сумській області). Якщо росіянам вдастся перерізати або інакшим чином заблокувати цю трасу, тоді матеріально-технічне забезпечення оборони України в цьому районі може опинитися під загрозою, вважають експерти.

Війна в Україні: останні новини

Як писав УНІАН, під Торецьком ЗСУ розгромили танкову колону з десантом. Замість звичних для останніх місяців м’ясних штурмів малими піхотними групами росіянами задіяли броньовану техніку, яка перевозила десант.

Також ми розповідали, що зранку, 12 березня, росіяни завдали ракетного удару по Кривому Рогу. Внаслідок атаки поранення отримали 14 людей, з них 9 – жінки.

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