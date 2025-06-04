Тривають важкі бої із загарбниками.

Окупаційна армія Російської Федерації має нові просування на фронті, загарбникам вдалося захопити два населених пункти.

Про це свідчить оновлена мапа українського аналітичного проєкту DeepState. У його Telegram-каналі повідомляється, що росіяни окупували Андріївку та Водолаги Сумської області, а також просунулися біля селища Яблунівка. Крім того, війська РФ мають просування поблизу Диліївки Донецької області.

У Генеральному штабі Збройних сил цю інформацію не підтверджували. Згідно з останнім зведенням, від початку доби на фронті відбулося 134 бойових зіткнення.

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Ситуація на Сумщині

Як відомо, Росія активізувала наступ на Сумщині, зосередивши значні сили на цьому напрямку. Перед цим у Кремлі заявили про плани створити "буферну зону" на кордоні з Україною.

Наприкінці травня Сумська обласна військова адміністрація повідомляла, що під контролем окупантів перебувають Новеньке й Басівка Юнаківської громади, а також Веселівка й Журавка Хотінської.

А президент Володимир Зеленський повідомляв, що РФ зосереджує на Сумьскому напрямку понад 50 тисяч військових.

Раніше голова Глушковського району Павєл Золотарьов запропонував Путіну захопити "щонайменше Суми", щоб унеможливити використання українською армією артилерії та дронів для ударів по території РФ.

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