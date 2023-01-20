Американський воєначальник наголосив, що ЗСУ теж несуть великі втрати в особовому складі.

Голова Об’єднаного комітету начальників штабів армії США генерал Марк Міллі оцінив втрати російської армії в "понад сто тисяч особового складу".

"Востаннє, коли я публічно говорив про втрати росіян, я сказав, що вони перевищують 100 тисяч. Зараз скажу, що вони значно перевищують 100 тисяч. Росіяни зазнали колосальних втрат серед військових. Йдеться і про регулярну армію, і про найманців з групи "Вагнера" та інші сили, які воюють на боці росіян", – сказав Міллі на брифінгу після "Рамштайн-8".

Міллі також висловився про "часткову мобілізацію" Путіна.

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"Росія оголошувала мобілізацію. Вони хотіли зібрати 300 тисяч осіб. На мою думку, їм вдалось накопичити десь 200-250 тисяч. Тож вони замінюють людські втрати, але й ці втрати величезні", – додав генерал.

Американський воєначальник наголосив, що ЗСУ теж несуть великі втрати в особовому складі.

"Велика кількість цивільних була вбита в результаті дій Росії – росіяни б’ють по цивільній інфраструктурі. Також було завдано значних економічних збитків, зруйновано енергетичну інфраструктуру. Українські військові теж зазнали значних втрат. Це дуже-дуже кривава війна, і з обох сторін є значні втрати. Саме тому я кажу, що рано чи пізно це в певний момент завершиться за столом переговорів, аби настало завершення війни", – сказав Міллі.

Втрати Росії в Україні

За останніми даними Генерального штабу, з 24 лютого українська армія знищила вже понад 119 тисяч окупантів.

Повідомлялося, що РФ планує достроковий випуск курсантів з вищих військових навчальних закладів, щоб поповнити свої втрати.

Радник ОПУ Михайло Подоляк 1 грудня оцінював втрати Росії в 200 тисяч військовослужбовців.

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