Нова ультранаціоналістична ідеологія РПЦ МП підкреслює, що підкреслює, що "відновлення єдності російського народу" через війну в Україні є ключовою умовою виживання та успішного розвитку Росії протягом XXI століття.

Російська православна церква Московського патріархату (РПЦ МП) схвалила ідеологічно-політичний документ у спробі сформувати ширшу націоналістичну ідеологію навколо війни в Україні та експансіоністського майбутнього Росії.

Як йдеться у звіті Інституту вивчення війни, ймовірно, цей документ є або спробою соціалізувати бажану політику Кремля серед росіян перед її впровадженням, або перевірити публічну реакцію на політику, яку наразі розглядають кремлівські чиновники.

Зазначається, що РПЦ МП посилює кремлівську риторику щодо війни Росії в Україні та представила її як екзистенціальну та цивілізаційну "священну війну", що є значним відхиленням для російської влади, яка досі старанно уникала офіційного формулювання вторгнення Росії в Україну як будь-яку "війну". Водночас, стверджують аналітики, пряме визнання РПЦ МП конфлікту "священною війною" може викликати підтримку з боку росіян, яких відносно стримана риторика Кремля не надихає.

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РПЦ МП також стверджує, що війна в Україні завершиться захопленням Росією всієї території України та недопущенням будь-якої української влади, яку Кремль визнає ворожою Росії. Опис РПЦ МП цілей Росії узгоджується з неодноразовими заявами Кремля, які вказують на те, що Путін зберігає свою мету знищити український суверенітет і державність, підкреслюють аналітики.

РПЦ МП заявила, що Росія повинна повернутися до "доктрини триєдиності" російської нації, яка стверджує, що "російська нація" складається з підгруп етнічних росіян, білорусів і українців, яких Росія повинна возз’єднати.

"Можливо, РПЦ МП оцінює реакцію на ідею кодифікації "вчення про триєдиність" за вказівкою Кремля. Кремль може кодифікувати цю доктрину як офіційну політику Росії", - зазначають аналітики.

РПЦ МП також підкреслює, що "відновлення єдності російського народу" через війну в Україні є ключовою умовою виживання та успішного розвитку Росії протягом XXI століття.

"Цей заклик до відновлення є повномасштабним знищенням української нації та затягування її в Росію", - зазначають у ISW.

Кремль може вирішити не повністю приєднуватися публічно до ультранаціоналістичної ідеології, яку запропонувала РПЦ МП, але, швидше за все, запозичить і використає її для підтримки військових дій в Україні та будь-яких майбутніх актів агресії проти сусідів Росії, - вважають аналітики.

Ідеологія Росії у війні

Раніше президент України володимир Зеленський зазначив, що Путін прагне мобілізувати більше людей для війни проти України, і використовує теракт ісламістів у Москві як привід згуртувати російське суспільство для продовження загарбницької війни в Україні.

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