За словами експерта, якщо Росія досягне успіху в Україні, то це може заохотити Путіна здійснити напад на країни НАТО.

Враховуючи всі військові події, які відбуваються у різних частинах світу, серед яких війна в Україні та на Близькому Сході, є ймовірність того, що може початися Третя світова війна. Про це заявила редактор з питань безпеки і оборони Sky News Дебора Хейнс.

"Це не означає, що ескалація до глобального протистояння неминуча, але зараз вона, мабуть, більш вірогідна, ніж будь-коли після закінчення останньої світової війни. Рішення Ірану запустити безпрецедентний шквал ракет і безпілотників проти Ізраїлю щойно підняло ставки ще вище", - зазначила вона.

Хейнс зауважила, що Ізраїль дав обіцянку відповісти на такий обстріл, попри те, що Велика Британія та США закликають до стриманості.

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"Крім того, кожного разу, коли проводяться навіть обмежені військові дії, існує ризик помилки або прорахунку, що може призвести до неконтрольованої ескалації до регіональної війни. Те, що відбувається на Близькому Сході, також має глобальний вплив, особливо тому, що Іран підтримується Росією і має тісні зв'язки з Китаєм, в той час, як найсильніші союзники Ізраїлю на чолі з США - переважно західні країни", - додала експерт.

За її словами, така криза зіштовхує між собою авторитарні країни з демократичними, так само як і війна в Україні.

"Незважаючи на присягання західної підтримки, Росія повільно завойовує позиції в Україні. Західні союзники не в змозі доставити зброю та боєприпаси, яких потребують українські військові, що призводить до майже неминучого відступу, якщо не зміниться баланс військових сил на місцях", - зауважила Хейнс.

Експерт додала, що успіх Росії в Україні може заохотити Путіна випробувати країни НАТО шляхом вторгнення до іншої країни-члена Альянсу. Це може призвести до прямої війни РФ, яка об'єднається з Іраном, Північною Кореєю, а також за підтримки Китаю проти країн НАТО.

"Докази того, що військова сила виявилася ефективною проти західних держав, можуть ще більше зміцнити рішучість Китаю виконати обіцянку возз'єднати острів Тайвань з материком, навіть якщо це означатиме вторгнення. Такий крок також може занурити Азію в конфлікт, знову ж таки вздовж тієї ж лінії поділу на авторитарні держави і демократії", - підкреслила вона.

Вірогідність Третьої світової війни: що кажуть інші експерти

Раніше кандидат політичних наук Станіслав Желіховський заявив, що Третя світова війна вже почалася. За його словами, вона може тривати або до завершення російсько-української війни, або перекинутись на інші країни.

"Це варто враховувати, тому що фактично ми бачимо, що не лише Україна перебуває в конфронтації з Російською Федерацією, а й інші країни світу. І не лише тому, що вони постачають ті чи інші види озброєння, а й тому, що вони також потерпають від гібридних дій Росії", - зауважив він.

Своєю чергою радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк зазначив, якщо РФ переможе в Україні, то Путін почне атакувати різними способами країни Європи, внаслідок чого почнеться Третя світова війна.

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