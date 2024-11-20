'Війна майже не залишає шансів на виживання': Залужний звернувся до українських воїнів у Британії

Генерал зазначив, що військовим необхідно навчитися "вбивати без вагань", оскільки ворог - це пряма загроза для їхнього життя.

У вівторок, 19 листопада, посол України у Великій Британії, генерал Валерій Залужний звернувся до українських військ з історичною промовою під час візиту на британській тренувальній базі, пише The Times.

"Україна у нас одна. Ніхто, окрім нас, її не захищатиме. Пам’ятайте, що війна з кожним днем ​​стає все жорстокішою. Вона практично не залишає шансів на виживання. Навчіться не боятися смерті, не боятися дивитися ворогові в очі", -- сказав посол України військовим на базі у Східній Англії.

Зазначається, що Залужний відвідав військових на базі, де ралізовують операцію "Інтерфлекс". Там британці запланували навчати 50 тисяч українських солдатів. Їх готують не лише до бойових дій, а й до війни в містах, оскільки посилюються побоювання, що російські війська перенесуть свою увагу з окопів на захоплення прифронтових міст і селищ цієї зими.

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"Вам потрібно буде вбивати без вагань. Коли ви побачите ворога, вбийте його, перш ніж він спробує вбити вас або вашого побратима. Будь ласка, вивчіть це тут. Любіть один одного. І пам’ятайте про Україну", - сказав Залужний.

Допомога Україні від Британії

В Міноборони повідомляють, що наразі її витрати на військову підтримку країни знаходяться на найвищому рівні з початку повномасштабної війни - 3 мільярди фунтів стерлінгів цього року та 2,3 мільярди від прибутків від заморожених активів РФ.

Раніше прем'єр-міністр Кір Стармер оголосив, що вони виділять 120 мільйонів фунтів стерлінгів для Військово-морських сил України. На ці гроші мають закупити надводні та морські дрони.

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