Синєгубов наголосив, що небезпека ще не минула / фото УНІАН, Олександр Осипов

Внаслідок ракетних ударів Росії по Харкову та критичній інфраструктурі Харківської області зазнали пошкоджень низка об'єктів.

Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Він попередив, що в регіоні тимчасово може бути відсутнє електро- та водопостачання.

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"Усі екстрені служби зараз працюють над якнайшвидшим відновленням пошкодженої інфраструктури. Небезпека ще не минула. Залишайтеся в укриттях", - додав Синєгубов.

Масовані ракетні удари Росії по Україні 10 жовтня

Як повідомляв УНІАН, зранку сьогодні, 10 жовтня, вибухи лунають одразу у кількох областях, зокрема у Львівській, Харківській, Кіровоградській, Миколаївській, Полтавській, Тернопільській, Київській та інших - ворог здійснює масовану атаку на Україну.

Коментуючи ракетний удар РФ, президент України Володимир Зеленський заявив про загиблих і постраждалих людей: "229-й день повномасштабної війни. 229-й день нас намагаються знищити і стерти з лиця землі".

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