У Харківській області тимчасово може бути відсутнє електро- та водопостачання.

Внаслідок ракетних ударів Росії по Харкову та критичній інфраструктурі Харківської області зазнали пошкоджень низка об'єктів.

Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Він попередив, що в регіоні тимчасово може бути відсутнє електро- та водопостачання.

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"Усі екстрені служби зараз працюють над якнайшвидшим відновленням пошкодженої інфраструктури. Небезпека ще не минула. Залишайтеся в укриттях", - додав Синєгубов.

Масовані ракетні удари Росії по Україні 10 жовтня

Як повідомляв УНІАН, зранку сьогодні, 10 жовтня, вибухи лунають одразу у кількох областях, зокрема у Львівській, Харківській, Кіровоградській, Миколаївській, Полтавській, Тернопільській, Київській та інших - ворог здійснює масовану атаку на Україну.

Коментуючи ракетний удар РФ, президент України Володимир Зеленський заявив про загиблих і постраждалих людей: "229-й день повномасштабної війни. 229-й день нас намагаються знищити і стерти з лиця землі".

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