Внаслідок такої тактики ворога страждають економіка, бізнес та зупиняється робота навчальних закладів.

У Повітряних силах ЗСУ вважають, що Росія може продовжити тактику, коли на тлі загрози удару в Україні оголошують тривалі повітряні тривоги. Це робиться, щоб паралізувати нашу економіку.

Про це речник ПС Юрій Ігнат сказав в ефірі "Радіо Свобода" у четвер, 16 листопада. Його також спитали, чи можуть окупанти влаштовувати тривоги, які триватимуть умовно по 12 годин на добу. За словами Ігната, такі випадки вже були.

"Раніше вони просто тривали 20−30 хвилин, зліт і посадка відпрацьовувалися, але раз так п’ять на день приблизно. Це тримає в напрузі — тривога була, зникла, через пів години знов почалася. Теж на пів дня розтягувалося. Плюс вони злітали по півтори години, тобто їхні штатні баки дозволяють півтори години перебувати в повітрі без дозаправки МіГа. І таких злетів десь пів року тому було три-чотири. Тому десь близький до думки, що таке вже в нас було і, можливо, ворог й далі продовжуватиме", — розповів Ігнат.

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Під час загроз страждають економіка, бізнес та зупиняється робота навчальних закладів. На думку Ігната, для такої "тактики тероризму" Росія залучатиме всі інструменти.

У речника також спитали, чи можуть у разі тривалих тривог ділити Україну на рівні небезпеки. Він зазначив, що поки такий варіант не розглядають, оскільки це рішення має бути виваженим і потребує серйозного підходу.

Тривалі тривоги в Україні

Раніше Ігнат пояснив, чому останнім часом повітряні тривоги при зльоті ворожого МІГ затягуються на кілька годин. При польоті з дозаправкою Міг-31К може знаходитися у повітрі до 5 годин.

За даними українських військових, Російські загарбники зосередили понад 800 ракет в окупованому Криму для здійснення енергетичного терору цієї зими.

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