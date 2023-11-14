Окупанти почали проводити дозаправку літаків у повітрі.

Речник Повітряних сил України Юрій Ігнат пояснив, чому останнім часом повітряні тривоги при зльоті ворожого МІГ затягуються на кілька годин.

В ефірі національного телемарафону він розповів, що окупанти змінюють тактику, готуючись до нових ударів.

"Злетів він з Саваслейки, зараз він вже повертається в цьому напрямку. Маємо нові реалії, почали вони проводити і такі речі, як дозаправка. Цього разу їх було аж дві у повітрі", – розповів Ігнат.

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Він закликав громадян залишатися в укриттях до відбою повітряної тривоги.

Нагадаємо, в Україні сьогодні оголошували тривогу через зліт Міг-31К з аеродрому Саваслейка. При цьому під час його польоту окупанти відпрацювали дозаправку в повітрі з допомогою Іл-78. Тривога тривала з 14.30 до 17.30 - близько трьох годин.

При польоті з дозаправкою Міг-31К може знаходитися у повітрі до 5 годин.

Раніше Ігнат прокоментував роботу ППО

Так, відповідаючи на запитання, чому в Києві збиваються балістичні цілі, а в інших містах це не завжди вдається, Ігнат зазначив, що українські системи протиповітряної оборони не налічують достатньої кількості для охоплення всієї території.

Також він додав, що навіть така система, як "Patriot", не може забезпечити враження всіх балістичних цілей.

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