Це вже третій приліт дронів на цей об'єкт.

Безпілотники під ранок атакували район нафтопереробного заводу (НПЗ), теплоелектростанції та нафтобази у Волгограді.

Місцеві одразу ж повідомили про вибухи на півдні Волгограда. У пабліках вони розповідали, що вибух був у Красноармійському районі. Саме там розташований НПЗ "ЛУКОЙЛ Волгограднафтопереробка".

Український телеграм-канал Supernova навіть виклав відео зі звуком прольоту дрона і подальшим вибухом. Відео, ймовірно, знято місцевим жителем, який назвав свою адресу, і примітно, що він живе за півтора км від величезного НПЗ.

Відео дня

За даними Бі-бі-сі, цей НПЗ займає територію в кілька квадратних кілометрів, він оточений промисловою зоною, в якій розташовані велика нафтобаза, Волгоградська теплоелектростанція і кілька інших підприємств.

Нагадаємо, у 2024 році щонайменше тричі українські дрони атакували "ЛУКОЙЛ Волгограднафтопереробка".

Уранці волгоградський губернатор Андрій Бочаров підтвердив факт нальоту дронів на НПЗ і стверджував, що на завод упали лише уламки одного дрона. "Унаслідок падіння уламків одного з БПЛА на території нафтопереробного заводу виникла пожежа, яку було оперативно ліквідовано. Одного постраждалого робітника заводу госпіталізовано", - повідомив Бочаров.

Крім того, пікер Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук виклав у себе в Телеграмі відео великої пожежі в Москві. За його даними, пожежа виникла на території колишнього машинобудівного заводу ім. Чернишова, де зараз розташований хостел.

Удари по російських НПЗ

Українські військові регулярно б'ють по НПЗ на території РФ. Так, 29 січня нафтобазу "Лукойл" у Кстово Нижегородської області РФ атакували дрони Головного управління розвідки Міноборони. Як повідомляють джерела УНІАН у ГУР, об'єкт, що забезпечує діяльність російських окупаційних військ, було атаковано близько опівночі за місцевим часом.

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