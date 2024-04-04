По росіянах активно відпрацювали підрозділи ракетних військ, а також бойова авіація.

Українські воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення.

Як йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу Збройних сил України, протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 14 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 1 зенітно-ракетному комплексу противника.

Водночас підрозділи ракетних військ завдали ураження по 4 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 1 артилерійській системі, 1 радіолокаційній станції, 1 станції РЕБ, 1 пункту управління БпЛА та 1 іншому важливому об’єкту противника.

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За повідомляв УНІАН, Протягом минулої доби на лінії фронту загалом відбулося 65 бойових зіткнень. Найактивніше окупанти штурмують під Авдіївкою та на Новопавлівському напрямку. На Оріхівському напрямку штурми припинилися.

Видання Politico з посиланням на високопоставлених українських офіцерів писало, що нові західні системи надходять занадто пізно і в недостатній кількості, щоб мати максимально ефективний оперативний вплив на полі бою. У разі нового наступу росіян влітку існує великий ризик того, що лінія фронту зруйнується.

Також офіцери зазначили, що Росія готується до великого наступу наприкінці літа, а можливо й швидше. Важко спрогнозувати, як розвиватимуться події.

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