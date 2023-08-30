Супротивники використовують у власних цілях мешканців окупованих територій, зазначив мелітопольський міський голова.

Російська окупаційна адміністрація тимчасово захопленої частини Запорізької області повертає мешканців прифронтових населених пунктів з "евакуації", щоб використовувати їх як живий щит під час контрнаступу української армії.

Загарбники в травні виселили мешканців 18 населених пунктів, розташованих неподалік лінії фронту, щоб нібито "захистити" від обстрілів, нагадав міський голова Мелітополя Іван Федоров. За його словами, за понад три місяці російські окупанти розграбували домівки місцевих, а в деякі заселилися самі.

"Тепер, коли лінія фронту стала ще ближче до цих населених пунктів, гауляйтер Балицький (Євген Балицький - Ред.) вирішив повернути мешканців додому", - зазначив мер Мелітополя.

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На його думку, це загарбники роблять лише для того, щоб прикриватися цивільними мешканцями як щитом та цим затримувати наступ українських військових. "Рашисти ніколи не думають про цивільних, а лише використовують їх у своїх цілях", - наголосив Федоров.

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Як повідомляв УНІАН, окупаційну "владу" міста Токмак Запорізької області починають евакуювати через наближення лінії фронту у зв'язку з поступовим просуванням Сил оборони України.

Як раніше повідомив Федоров, майже щоденна "бавовна" і звільнення населених пунктів на Мелітопольському напрямку перетворюють поки що окупований Токмак "з прифронтового міста на цілком фронтове".

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