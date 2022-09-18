Настрої у місті змінилися через успішний контрнаступ ЗСУ на Харківщині.

У Мелітополі серед окупантів і колаборантів панують панічні настрої. Зрадники відмовляються далі співпрацювати з росіянами.

Про це в ефірі телемарафону розповів мер Мелітополя Іван Федоров.

"Багато хто з колаборантів, хто раніше погоджувався співпрацювати з ворогом, зараз вже відмовляються співпрацювати. Настрої серед колаборантів та окупантів змінилися, загалом через контрнаступ ЗСУ на Харківщині. Ще одна робота, яка виконана нами і посіяла смуту серед поліцейських-колаборантів, це те, що вчора ми опублікували списки 118 поліцейських, які погодилися працювати на окупантів. Я знаю, що деякі з них вже не виходять на роботу, ховаються і чекають контрнаступу ЗСУ", — сказав Федоров.

Відео дня

За словами мера Мелітополя, вони і далі публікуватимуть списки колаборантів.

Як раніше повідомляв УНІАН, партизани з тимчасово окупованого рашистами Мелітополя залишили красномовне послання для зрадників. Вони наочно показали, що чекає всіх колаборантів України, які перейшли на бік ворога.

Вас також можуть зацікавити новини: