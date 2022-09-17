На кладовищі вже стоять надгробки для колаборантів, там лише залишилося вписати дати їх ліквідації.

Партизани з тимчасово окупованого рашистами Мелітополя залишили красномовне послання для зрадників. Вони наочно показали, що чекає всіх колаборантів України, які перейшли на бік ворога.

На відео, яке вже з'явилося в мережі, партизани показали кладовище і надгробні таблички з іменами і прізвищами зрадників.

Так, колаборантам дали зрозуміти, що якщо вони не переглянуть свою позицію, то їх чекає тільки одне - смерть. Партизани попередили всіх зрадників, що для всіх них вже готові місця на кладовищах.

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"Мелітополь завжди був, є і буде Україною. А всім колаборантам і зрадникам настійно рекомендуємо переглянути свою позицію і припинити співпрацю з російськими окупантами. Нам все відомо про вас, також відомі можливі дати вашої швидкої смерті. Питання лише в тому, чи впишуть цю дату в ваші надгробні таблички на заздалегідь підготовлених місцях для вас - це вже залежить від вас. Більше попереджень не буде... І пам'ятайте, ЗСУ вже близько", - звернулися до зрадників партизани.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що кілька днів тому у Мелітополі прогриміли два гучних вибухи.

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