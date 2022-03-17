Так виглядає дитячий садок Харкова після обстрілу російськими окупантами / Фото - t.me/truexanewsua
Своїми обстрілами окупанти знищують в Україні не тільки стратегічні об'єкти, а й Школи, Університети, дитячі садки, Житлові будинки. Наприклад, напередодні військові РФ обстріляли дитячий садок, розташований в одному зі спальних районів Харкова.
Фотографії зруйнованого дитячого садка опублікував місцевий Харківський Telegram-канал"Труха".
Так виглядає дитячий садок Харкова після обстрілу російськими окупантами / Фото - t.me/truexanewsua
Так виглядає дитячий садок Харкова після обстрілу російськими окупантами / Фото - t.me/truexanewsua
Нагадаємо, після обстрілу окупантів горить ринок" Барабашово " у Харкові. Про загиблих або постраждалих від обстрілу району ринку Барабашово поки що не повідомляється.