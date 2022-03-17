На кадрах видно, що в будівлі вилетіли вікна.

Своїми обстрілами окупанти знищують в Україні не тільки стратегічні об'єкти, а й Школи, Університети, дитячі садки, Житлові будинки. Наприклад, напередодні військові РФ обстріляли дитячий садок, розташований в одному зі спальних районів Харкова.

Фотографії зруйнованого дитячого садка опублікував місцевий Харківський Telegram-канал"Труха".

Нагадаємо, після обстрілу окупантів горить ринок" Барабашово " у Харкові. Про загиблих або постраждалих від обстрілу району ринку Барабашово поки що не повідомляється.

Вас також можуть зацікавити новини: