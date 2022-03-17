Найбільший у Східній Європі ринок, розташований у Харкові, піддався атаці російських окупантів.

17 березня стало відомо, що окупанти обстріляли найбільший у Східній Європі ринок "Барабашово" в місті Харків. Внаслідок обстрілу на ринку почалася пожежа.

Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко у своєму Telegram-каналі.

Геращенко також опублікував відео очевидців, на яких видно стовп чорного диму над ринком.

Про загиблих або постраждалих від обстрілу району ринку Барабашово поки що не повідомляється.

Раніше УНІАН писав, що окупанти обстріляли Мерефу на Харківщині. Внаслідок цього 21 людина загинула, ще 25 поранені. Десять поранених перебувають у важкому стані.

Нагадаємо, росіяни обстрілюють Харків з реактивних систем і намагаються прорватися через Ізюм. При цьому ворог не досяг своєї мети, жодна наступальна операція окупантів не мала успіху.

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