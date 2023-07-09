Окрім винищувачів F-16 Україні допомогли б комплекси ATACMS.

Речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат розповів, якої допомоги від партнерів потребує Україна для відбиття нападу російських окупантів.

Про це він сказав в ефірі телемарафону. Говорячи про озброєння, яке має надійти до України від американських партнерів, зокрема касетні боєприпаси, Ігнат зауважив, що наявність рішення про надання таких боєприпасів, говорить про те, що Україну підтримуватимуть і надалі, а можливо, і потужнішим озброєнням.

"Нам дуже потрібні не лише крилаті ракети, але й комплекси ATACMS. Ми розуміємо, як можна ними змінити хід бойових дій, як можна змінити хід бойових дій F-16, який зможе зробити дуже багато і переломити хід цієї війни", - сказав речник.

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Він додав, що пакети військової допомоги України завжди містять пункти про додаткові зенітні керовані ракети до різних систем, зокрема Patriot.

"Там не озвучується кількість боєприпасів ніколи. Тому що ми не маємо права давати ворогу таку інформацію, і партнери це прекрасно розуміють. Але нас підтримують. Зенітні ракетні системи теж на черзі. Але боєприпаси до них – це те, що постійно йде в хід щодня... Тому без зенітних ракет буде дуже важко стримувати засоби повітряного нападу противника", - наголосив Ігнат.

Він також подякував партнерам України за допомогу і додав, що наша країна розраховує на більше.

Касетні боєприпаси для України

7 березня 2023 року стало відомо про те, що Україна просить у США касетні боєприпаси для скидання з дронів.

Як наслідок - касетні боєприпаси стали частиною нового пакету військової допомоги Україні від Сполучених Штатів Америки. До пакету також увійдуть додаткові боєприпаси для ЗРК Patriot та HIMARS, ракети протиповітряної оборони AIM-7, бойові машини піхоти Bradley, бронетранспортери Stryker та інше обладнання.

Колишній президент Росії Дмитро Медведєв обізвав президента США Джо Байдена "сонним маразматиком" та виклав свою версію того, чому Білий дім схвалив поставку Україні нового виду озброєнь. Також з'явилася неадекватна реакція "ДНР" на інформацію про те, що Україна отримає касетні боєприпаси.

Прес-секретар Міністерства закордонних справ агресора Марія Захарова влаштувала істерику через передачу Україні касетних боєприпасів.

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