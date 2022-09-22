За словами представника президента, у ЗСУ служить достатня кількість військових, аби реагувати на поточні загрози з боку РФ.

В Україні не вбачають необхідності у проведенні дзеркальних заходів у відповідь на часткову мобілізацію в Російський Федерації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це представник президента України у Верховній Раді України Федір Веніславський сказав на брифінгу.

Він заявив, що кількість особового складу у Збройних силах України та інших органах сектору безпеки і оборони є абсолютно достатньою для успішного виконання завдань, які ставлять Верховний Головнокомандувач Володимир Зеленський і Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

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"Я не бачу якихось ризиків для того, аби очікувати негативного розвитку сценарію на українсько-російському фронті", - наголосив Веніславський.

Він нагадав, що в Україні 24 лютого була оголошена повна мобілізація і вдалося залучити близько 700 тисяч військовослужбовців, які наразі виконують завдання у складі ЗСУ та інших військових формувань.

"Цієї кількості на сьогоднішній день абсолютно достатньо для того, щоби адекватно реагувати на будь-які загрози, у тому числі з врахуванням збільшення кількості збройних сил Російської Федерації на території України. Тому ми зараз не бачимо необхідності у якихось дзеркальних і симетричних діях з нашого боку", - наголосив Веніславський.

Також він сказав, що часткова мобілізація в РФ одразу не призведе до якогось ефекту. Зокрема, за його словами, на проведення процедури мобілізації знадобиться достатньо тривалий час – підуть тижні.

Він не виключає, що в РФ можуть бути певні маніпуляції щодо того, яку саме кількість осіб планують мобілізувати.

"Я не бачу якихось небезпек для України від жодних цифр. Тому що, щоб зараз не робила Росія, вона зупинити успішні дії українських Збройних сил не зможе", - наголосив Веніславський.

Як повідомляв УНІАН, 21 вересня Путін оголосив про мобілізацію російських військовослужбовців, які перебувають в запасі. Мобілізувати планують близько 300 тис. осіб.

У Міністерстві внутрішніх справ України прогнозують, що під час першої хвилі мобілізації у РФ можуть мобілізувати близько 40-50 тис. резервістів, оскільки на більшу кількість просто не вистачить екіпірування.

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