Це свідчить про ситуацію російських військ у війні в Україні.

Держсекретар США Ентоні Блінкен прокоментував оголошення Путіним часткової мобілізації в РФ. Він зазначив, що це свідчить про слабкість позиції російських військ у війні в Україні.

Про це у Блінкен написав у Тwitter.

Він зазначає, що це свідчить про те, що кривавий диктатор діє не з позиції сили. Навпаки, Путін продемонстрував свою слабкість, а також слабкість своєї країни та свого війська.

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"Заклик президента Путіна збільшити російські військові сили в Україні відображає боротьбу Росії на полі бою та той факт, що президент Путін діє з позиції слабкості, а не сили", - зазначає Блінкен.

Мобілізація у РФ: що відомо

21 вересня президент РФ Володимир Путін оголосив початок часткової мобілізації в країні. За словами російського керівництва, залучати до війни проти України будуть в першу чергу громадян, які мають бойовий досвід - до 300 тисяч осіб.

Заява Путіна узгоджується з аналізом багатьох західних експертів, що Росія відчуває потребу в людських ресурсах для продовження війни, а сам Путін не відмовляється від початкового наміру окупувати всю територію України. Паралельно ватажок ПВК "Вагнера" займається вербуванням ув'язнених.

Водночас у Москві - на тлі перших успіхів контрнаступу ЗСУ на Харківщині - заявили про термінове проведення "референдумів" в окупованих районах на сході та півдні України. Ряд західних країн вже заявили, що не визнають результатів їхнього проведення. США окремо відзначили, що Росія "за це поплатиться".

Також в Росії, напередодні промови Путіна, значно посилили покарання за здачу в полон і дезертирство. У Києві початок мобілізації в РФ назвали планом Путіна щодо утилізації росіян. Зеленський підкреслив, що наразі саме Україна утримує ініціативу на передовій.