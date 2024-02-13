Завдяки нововведенню у Росії може бути послаблено необхідність у додатковій мобілізації, зазначили у західній розвідці.

Триває повномасштабна війна в Україні, і підвищення віку служби на контракті з 51 до 65 років у РФ для сержантського складу навряд чи посилить боєздатність російських військ.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії у мережі X (Twitter), посилаючись на дані розвідки. "Росія пропонує проект закону про підвищення віку для контрактного військового персоналу, у тому числі для тих, кого рекрутували до червня 2023 року, до 65 років, а офіцерів - до 70 років", - йдеться у повідомленні. Як зазначає розвідка, це суттєво збільшить поточне вікове обмеження у 51 рік для сержантського складу та напевно продовжить тривалість контракту.

При цьому, відповідно до інформації на сайті Світових даних, довоєнна тривалість життя в Росії станом на 2021-й рік для чоловіків становила 64,2 року. Тож, цей захід фактично передбачає довічний контракт.

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"Хоча, напевно, що цей захід послабить необхідність у додатковій мобілізації, вкрай малоймовірно, що збільшення числа військового персоналу віком понад 51 рік посилить боєздатну ефективність Росії, особливо під час стрімких атак", - повідомляє розвідка.

Війна в Україні, - який день, і які новини треба знати зараз

13 лютого - 720 день з початку повномасштабного вторгнення РФ на нашу землю.

Як повідомляв УНІАН, у Російській Федерації значно завищили дані про 500 тисяч людей, які минулого року вступили на службу у російську армію. Вербування на службу в армію РФ відбувається непропорційно коштом людей з бідних і сільських громад Росії.

Варто зазначити, що втрати ворога на 13 лютого 2024 року серед живої сили величезні - ліквідовано вже 397 080 супротивників.

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