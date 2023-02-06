Відзначається повна відсутність координації та взаємодії російських військових та "вагнерівців".

За добу українські воїни відбили атаки окупантів в районі Бахмута та ще 13 населених пунктів Донецької області.

"За минулу добу наші підрозділи відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Верхньокам’янське, Васюківка, Парасковіївка, Бахмут, Іванівське, Кам’янка, Сєверне, Первомайське, Веселе, Невельське, Красногорівка, Мар’їнка, Побєда і Новомихайлівка Донецької області", - йдеться у повідомленні Генштабу.

У Генштабі також наголосили, що основні зусилля окупанти зосереджують на веденні наступальних дій на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

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"Під час бойових дій в районі міста Бахмут відзначається повна відсутність координації та взаємодії серед військовослужбовців російських окупаційних військ та найманців так званої ПВК "Вагнер", - йдеться у повідомленні.

У Генштабі також наголосили, що українська авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 9 ударів по районах зосередження ворога та удар по позиціях його зенітно-ракетних комплексів. А підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України уразили пункт управління, 8 районів зосередження живої сили противника та склад боєприпасів.

Як зазначається, за добу противник завдав 4 ракетних удари по цивільній інфраструктурі на території України.

"Противник завдав 4 ракетних удари по цивільній інфраструктурі Харкова і Дружківки на Донеччині та здійснив 56 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема, по цивільних об’єктах Херсона. Є загиблі та поранені. Високою залишається загроза подальших російських авіаційних та ракетних ударів по всій території України", - йдеться у повідомленні.

Тим часом на Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках наступальних ворожих угруповань не виявлено. Обстрілів зазнали райони 14 населених пунктів Чернігівської області, Сумської області та Харківської області. На Куп’янському напрямку ворог стріляв по районах 5-ти населених пунктів Харківської області, а також 2-х населених пунктів на Луганщині.

На Лиманському напрямку під вогонь ворога потрапили 8 населених пунктів Донецької та Луганської областей. На Бахмутському напрямку вогневого впливу зазнали понад 25 районів населених пунктів. На Авдіївському напрямку під артилерійські обстріли потрапили райони 12 населених пунктів.

На Новопавлівському напрямку танкових, мінометних та артилерійських обстрілів зазнали Вугледар та ще 6 районів населених пунктів на Донеччині. На Запорізькому напрямку під вогневий вплив потрапили більш як 30 населених пунктів. На Херсонському напрямку обстрілів, зокрема, зазнали Херсон та майже 20 населених пунктів.

Війна в Україні: останні новини

За даними британської розвідки, поступове просування російських окупантів в районі Бахмута створює проблеми з постачанням українського гарнізону в місті.

За даними FT, влада України отримала інформацію про те, що Росія може піти в новий наступ протягом 10 днів. Однак міністр оборони України Олексій Резніков вважає, що наступ можуть приурочити до 24 лютого.

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