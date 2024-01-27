Ракета РФ майже повністю зруйнувала місцевий цех та зачепила багатоповерхівки.

Вночі армія Росії вдарила ракетою по Словʼянську (Донецька область) та майже повністю зруйнувала місцевий керамічний цех.

Про це зранку 27 січня повідомив начальник Слов'янської МВА Вадим Лях у Facebook. За його даними, ударом також зачепило прилеглі багатоповерхівки на вулиці Дарвіна разом з дитячим садочком.

"Постраждали прилеглі багатоповерхівки на вул. Дарвіна, дитячий садочок, де розміщується соціальна їдальня. Там вибиті вікна", - уточнив він.

За попередніми даними чиновника, постраждалих немає. Як згадував Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні, окупанти вдарили по місту балістичною ракетою "Іскандер".

Вночі Росія запустила по Україні дрони

Вночі окупанти запустили з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарська) чергову партію дронів для атаки України. Йдеться про чотири БПЛА типу "Shahed-136/131". Цілі вдалося збити армії України в районі Кіровоградської області.

Водночас ворог вдарив по Донецькій області ракетою "Іскандер-М". Боєголовка летіла з Ростовської області, уточнили у Повітряних силах ЗСУ.

Вас також можуть зацікавити новини: