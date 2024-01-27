Вночі армія Росії вдарила ракетою по Словʼянську (Донецька область) та майже повністю зруйнувала місцевий керамічний цех.
Про це зранку 27 січня повідомив начальник Слов'янської МВА Вадим Лях у Facebook. За його даними, ударом також зачепило прилеглі багатоповерхівки на вулиці Дарвіна разом з дитячим садочком.
"Постраждали прилеглі багатоповерхівки на вул. Дарвіна, дитячий садочок, де розміщується соціальна їдальня. Там вибиті вікна", - уточнив він.
За попередніми даними чиновника, постраждалих немає. Як згадував Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні, окупанти вдарили по місту балістичною ракетою "Іскандер".
Вночі Росія запустила по Україні дрони
Вночі окупанти запустили з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарська) чергову партію дронів для атаки України. Йдеться про чотири БПЛА типу "Shahed-136/131". Цілі вдалося збити армії України в районі Кіровоградської області.
Водночас ворог вдарив по Донецькій області ракетою "Іскандер-М". Боєголовка летіла з Ростовської області, уточнили у Повітряних силах ЗСУ.