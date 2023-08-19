Його зняла камера відеонагляду в будівлі поруч з місцем влучення.

У мережі з'явилося нове відео моменту потужного "прильоту" по центру Чернігова. Його зняла камера відеонагляду на будівлі поруч з місцем влучення.

Як повідомляє Телеграм-канал "Реальна війна", камера зафіксувала жорстокий удар російських окупантів з іншого ракурсу. На кадрах видно, що поруч прогулювалися люди.

В момент удару вибуховою хвилею вибило шибки в навколишніх будівлях, пошкоджено автівки. Уламки скла летіли просто на людей, що були на вулиці.

Удар по Чернігову 19 серпня - подробиці

Вранці 19 серпня російські війська вдарили ракетою по центру Чернігова. Повідомлялося, що число постраждалих перевалило за 100 людей, загинули семеро людей, у тому числі 6-річна дівчинка.

Відомо, що найбільше число жертв було на місці, де зупиняється місцевий автобус для висадки пасажирів. Всередині атакованої будівлі було приблизно 200 людей, але вони вчасно спустилися в укриття.

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