Унаслідок ворожого обстрілу, зокрема, травмовано багато дітей.

Унаслідок удару російських окупантів по Чернігову загинули п’ятеро людей, травмовано 37.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко. "Чернігів. Суботній святковий ранок. Люди йшли з церкви з корзинками посвячених яблук… Станом на 13:00 відомо про 42 постраждалих внаслідок російського удару по Драмтеатру в Чернігові", - заявив він.

Клименко додав, що внаслідок удару загинули п’ять осіб.

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"Травмовано 37 людей, серед яких 11 дітей. Усім надається медична допомога", - зазначив міністр.

Водночас у Telegram-каналі Державної служби України з надзвичайних ситуацій йдеться, що рятувальники ліквідовують наслідки ракетного удару по Чернігову.

Зазначається, що внаслідок удару російських окупантів відбулося руйнування даху Драмтеатру, виникла пожежа. Також пошкоджено скління вікон 3 Державного пожежно-рятувального загону міста. Рятувальники ліквідували пожежу в магазину.

Від ДСНС до ліквідації наслідків удару залучено 56 осіб та 12 одиниць техніки. На місці працюють медики та психологи.

Важливі новини Чернігова - сьогодні це варто знати

Як повідомляв УНІАН, раніше очільник Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус заявив про "приліт" у центр Чернігова. Повідомлялося, що супротивник міг завдати удару по обласному центру з оперативно-тактичного ракетного комплексу "Іскандер".

Пізніше президент України Володимир Зеленський підтвердив, що у Чернігові внаслідок влучання російської ракети є загиблі та поранені. Він наголосив, що Росія повинна програти в цій війні, аби життя перемогло.

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