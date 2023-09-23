У мережі з’явилися супутникові знімки наслідків удару України по штабу Чорноморського флоту Росії в Севастополі. Відповідні фотографії від Planet Labs публікує CNN.
Зображення показують фотографії будівлі в день атаки та за день до того.
Зокрема, на знімках видно, як із штабу ЧФ РФ у Севастополі піднімається дим після влучання української ракети. При більшому наближенні стає ясно, що ракета влучила точно в ціль, будівля зазнала значних руйнувань.
Удар по штабу Чорноморського флоту РФ у Севастополі - що відомо
22 вересня ЗСУ вдарили по штабу Чорноморського флоту Росії в Севастополі.
Начальник Головного управління розвідки України Кирило Буданов заявив, що внаслідок атаки ліквідовано щонайменше 9 осіб. Також поранення отримали 16 осіб, серед них - російські генерали.
Згодом Сили спецоперацій України інформували, що у штабі ЧФ РФ у Севастополі вчора під час ураження проводилась нарада керівнного складу. Результатом спецоперації стали десятки загиблих та поранених окупантів, серед яких вищий керівний склад флоту.