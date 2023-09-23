На знімках видно, що удар влучив точно в будівлю штабу, вона отримала значні руйнування.

У мережі з’явилися супутникові знімки наслідків удару України по штабу Чорноморського флоту Росії в Севастополі. Відповідні фотографії від Planet Labs публікує CNN.

Зображення показують фотографії будівлі в день атаки та за день до того.

Зокрема, на знімках видно, як із штабу ЧФ РФ у Севастополі піднімається дим після влучання української ракети. При більшому наближенні стає ясно, що ракета влучила точно в ціль, будівля зазнала значних руйнувань.

Відео дня

Удар по штабу Чорноморського флоту РФ у Севастополі - що відомо

22 вересня ЗСУ вдарили по штабу Чорноморського флоту Росії в Севастополі.

Начальник Головного управління розвідки України Кирило Буданов заявив, що внаслідок атаки ліквідовано щонайменше 9 осіб. Також поранення отримали 16 осіб, серед них - російські генерали.

Згодом Сили спецоперацій України інформували, що у штабі ЧФ РФ у Севастополі вчора під час ураження проводилась нарада керівнного складу. Результатом спецоперації стали десятки загиблих та поранених окупантів, серед яких вищий керівний склад флоту.

Вас також можуть зацікавити новини: