Шестеро з них перебувають у тяжкому стані.

Кількість поранених унаслідок ранкового удару російських окупантів по промисловій інфраструктурі Дніпропетровщини зросла до 15.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

"Внаслідок удару з "Ураганів" по промисловій інфраструктурі в Зеленодольській громаді, що стався сьогодні вранці, кількість поранених збільшилась до 15 осіб. Шестеро - тяжкі", - зазначив він.

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Лукашук додав, що поранені були госпіталізовані до лікарні Криворізького району.

"Є пошкодження адмінбудівлі", - повідомив голова облради.

Удар по Дніпропетровщині забороненими снарядами - що відомо

Як повідомляв УНІАН, 29 вересня російські окупанти обстріляли Криворізький район Дніпропетровщини. Попередньо повідомлялося про 13 поранених.

За словами голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентина Резніченка, росіяни ударили по Криворізькому району забороненими касетними снарядами з "Ураганів". Поцілили по промисловій інфраструктурі у Зеленодольській громаді.

Внаслідок обстрілу було пошкоджено адміністративну будівлю.

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