Потерпілі регулярно виходять на зв'язок.

Фахівці продовжують розбирати завали на місці знищеної російською ракетою багатоповерхівки в Дніпрі у надії врятувати якомога більше живих людей. Місцевій владі відомо, що вони є і чекають на допомогу.

Як розповів заступник мера Дніпра Михайло Лисенко, потерпілі регулярно виходять на зв'язок - буквально пишуть смс з-під завалів.

"Під завалами ще залишаються живі люди, а живі люди є. Вони продовжують писати смс. Періодично ми робимо моменти "тиші" - і люди з-під завалів кричать, щоб їх не пошкодити. Хотілося б робити роботу швидше, але робимо з мінімальною шкодою, щоб люди при цьому не постраждали, щоб не було завдано шкоди тим, хто залишився в живих", - поділився чиновник.

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Масований ракетний удар по Україні - обстріл Дніпра

14 січня Росія випустила 38 ракет різного типу по українських містах, цілячись, зокрема, в енергооб’єкти. Водночас у Дніпрі окупанти влучили у багатоверхівку, у якій мешкало близько 1700 осіб.

В знищеному під’їзді могли перебувати до 200 осіб, серед яких 50 – діти. Відомо, що серед постраждалих – 14 дітей, наймолодшій дитині три роки. Всі діти ушпиталені, стан однієї з постраждалих – дев’ятирічної дівчинки – описують як важкий.

У будинку відсутнє світло- та газопостачання, внаслідок удару один (за іншою інформацією – два) під’їзд повністю зруйновано, в інших – вибито шибки. Більш як 1000 людей мають потребу в житлі.

Рятувальники продовжують розбирати завали та діставати з-під них людей. Міський голова Дніпра Борис Філатов інформував, що роботи, ймовірно, триватимуть всю ніч.

Водночас росіяни регочуть над трагедією, закликаючи до ще більшої крові серед українських цивільних.

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