У багатоверхівці, за попередніми даними, мешкало близько 1700 осіб.

Мешканка Дніпра дивом врятувалась після влучання російської ракети у її помешкання. На момент атаки вона перебувала у ванній.

На фото, опублікованих hromadske, під час розбору завалів багатоповерхівки в Дніпрі дівчина вже чекала на рятувальників на уламках своєї квартири на одному з поверхів.

Поряд з дівчиною лежала розбита ванна. На інших кадрах потерпілу вже спускають донизу.

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Масований ракетний удар по Україні – обстріл Дніпра

14 січня Росія випустила 38 ракет різного типу по українських містах, цілячись, зокрема, в енергооб’єкти. Водночас у Дніпрі окупанти влучили у багатоверхівку, у якій мешкало близько 1700 осіб.

В знищеному під’їзді могли перебувати до 200 осіб, серед яких 50 – діти. Відомо, що серед постраждалих – 14 дітей, наймолодшій дитині три роки. Всі діти ушпиталені, стан однієї з постраждалих – дев’ятирічної дівчинки – описують як важкий.

У будинку відсутнє світло- та газопостачання, внаслідок удару один (за іншою інформацією – два) під’їзд повністю зруйновано, в інших – вибито шибки. Більш як 1000 людей мають потребу в житлі.

Рятувальники продовжують розбирати завали та діставати з-під них людей. Міський голова Дніпра Борис Філатов інформував, що роботи, ймовірно, триватимуть всю ніч.

Водночас росіяни регочуть над трагедією, закликаючи до ще більшої крові серед українських цивільних.

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