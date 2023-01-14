Мешканка Дніпра дивом врятувалась після влучання російської ракети у її помешкання. На момент атаки вона перебувала у ванній.
На фото, опублікованих hromadske, під час розбору завалів багатоповерхівки в Дніпрі дівчина вже чекала на рятувальників на уламках своєї квартири на одному з поверхів.
Поряд з дівчиною лежала розбита ванна. На інших кадрах потерпілу вже спускають донизу.
Масований ракетний удар по Україні – обстріл Дніпра
14 січня Росія випустила 38 ракет різного типу по українських містах, цілячись, зокрема, в енергооб’єкти. Водночас у Дніпрі окупанти влучили у багатоверхівку, у якій мешкало близько 1700 осіб.
В знищеному під’їзді могли перебувати до 200 осіб, серед яких 50 – діти. Відомо, що серед постраждалих – 14 дітей, наймолодшій дитині три роки. Всі діти ушпиталені, стан однієї з постраждалих – дев’ятирічної дівчинки – описують як важкий.
У будинку відсутнє світло- та газопостачання, внаслідок удару один (за іншою інформацією – два) під’їзд повністю зруйновано, в інших – вибито шибки. Більш як 1000 людей мають потребу в житлі.
Рятувальники продовжують розбирати завали та діставати з-під них людей. Міський голова Дніпра Борис Філатов інформував, що роботи, ймовірно, триватимуть всю ніч.
Водночас росіяни регочуть над трагедією, закликаючи до ще більшої крові серед українських цивільних.