Лікарня Скадовська переповнена пораненими окупантами, частина з них вже померли.

Після нещодавніх прильотів артилерійських ракетних систем HIMARS по ворожих підрозділах на острові Джарилгач на Херсонщині російські окупанти привезли до Скадовської центральної міської лікарні біля 65 своїх поранених військових, частина з яких "успішно померла" на операційних столах.

Як повідомляє Центр журналістських розслідувань, посилаючись на свої джерела, також багато ворожих військових ліквідовано на самому острові. При цьому окупанти погрожують розправою місцевим жителям за розповсюдження інформації про втрати і поранених.

ЦЖР повідомляє, що до окупованого Скадовська приїхали лікарі з Кабардино-Балкарії (Росія), які працюватимуть вахтовим методом. Саме представники цієї російської республіки керують окупаційною адміністрацією Скадовська.

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В повідомленні зазначено, що також у Скадовському та Херсонському районах триває ротація самих окупаційних військ РФ. "Більш "досвідчених" відправили воювати до Запорізької області. На місцевих блокпостах зараз переважно стоять 18-20-річні російські військові, а до Олешок завезли велику кількість зеків, які переважно грабують цивільних", – розповіли ЦЖР мешканці лівобережної частини Херсонщини, яка знаходиться під окупацією.

Удари по острову Джарилгач - що відомо

Як повідомляв УНІАН, острів Джарилгач в Херсонській області окупанти використовують як полігон для підготовки своїх військових. Він був окупований ще на початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України.

Вчора, 1 серпня, Державна прикордонна служба повідомила, що українські захисники завдали прицільних ударів по ворожих підрозділах на острові Джарилгач. Силами оборони було запущено 5 ракет HIMARS. Йшлося про велику кількість вбитих і поранених окупантів, а також про знищення ворожої техніки. В ДПСУ побажали ворогу "пекельного вогню".

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