Українська делегація нагадала представникам Росії, що процес звільнення полонених не має припинятися за жодних умов.

Українська сторона в Тристоронній контактній групі з урегулювання ситуації на Донбасі чекає рішень від Російської Федерації для розблокування процесу звільнення утримуваних осіб.

Як повідомляє українська делегація для участі у Тристоронній контактній групі, сьогодні в режимі відеоконференції відбулося чергове засідання ТКГ на рівні глав делегацій.

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Зокрема, у контексті повернення взаємно утримуваних осіб нагадується, що керівник гуманітарної підгрупи від України, народний депутат України Галина Третьякова на засіданні цієї підгрупи, яке відбулося 19 січня, вчергове "запропонувала російській стороні розблокувати процес повернення взаємно утримуваних у зв’язку із конфліктом осіб, який, згідно з попередніми домовленостями, не має припинятися за жодних умов".

"Чекаємо відповідних рішень керівництва російської делегації", - наголошується у повідомленні.

Окремо сказано, що "позитивним результатом відеоконференції стало досягнення принципової домовленості щодо відновлення ремонтних робіт на станції газорозподілу у населеному пункті Мар’янка, завдяки активному сприянню голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні, модератора робочої групи з питань безпеки Тристоронньої контактної групи послу Яшара Халіта Чевіка".

Крім того, українська делегація привітала посла Герберта Зальбера (ФРН), представленого сьогодні як нового координатора економічної підгрупи.

Бойовики заявили про готовність повернути деяких полонених

16 січня низка російських ЗМІ розповсюдила новину, що бойовики на Донбасі готові передати українській стороні деяких утримуваних у місцях позбавлення волі громадян України за посередництва голови політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктора Медведчука.

Голова української делегації у ТКГ Леонід Кравчук заявив, що розцінює ці заяви керівництва «ЛДНР» про намір передати частину утримуваних осіб за посередництва Медведчука як чергову спробу Росії ухилитися від виконання міжнародних домовленостей.

Водночас в МЗС звинуватили РФ у порушенні усталених механізмів звільнення утримуваних осіб на тимчасово окупованих українських територіях.

20 січня уповноважений ВР з прав людини Людмила Денісова заявила, що російські окупанти повинні передати Україні 9 утримуваних осіб.

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Автор: Віталій Саєнко