Україна мобілізує більше чоловіків, але для них може не вистачити бронетехніки, - Forbes

Наразі це не критична проблема для України, але у разі планування контрнаступу вона постане гостріше.

Після місяців суперечок в Україні нарешті набув чинності новий закон про мобілізацію. Закон знижує вік призову в армію з 27 до 25 років і передбачає покарання для ухилянтів.

Як йдеться у матеріалі Forbes, очікується, що реформи значно розширять армію. Але для всіх цих нових військ не вистачає важкої техніки.

"Це проблема. Спитайте лише росіян, які втратили в Україні понад 15 тисяч одиниць бронетехніки і намагаються її замінити. Недаремно все більше росіян їдуть у бій у відкритих гольф-карах і старовинних військових тракторах 1950-х років із тонкою бронею", - пише видання. Відео дня

Демеханізація російських механізованих підрозділів, "імовірно, призведе до більш повільного та обмеженого просування, що перешкоджатиме загальному просуванню російських сил", пояснила українська аналітична група Frontelligence Insight .

Українські сили ризикують такою самою деволюцією. Міністерство оборони в Києві формує 10 нових бригад чисельністю 2000 осіб, розширює деякі батальйони в бригади, переводить легкообладнану територіальну бригаду до складу морської піхоти та додає артилерійську бригаду до Нацгвардії.

Дефіцит не критичний - поки що

Загалом зміни можуть збільшити бригади сухопутних військ України приблизно на 10%. Армія формує п'ять нових піхотних бригад.

156-а, 157-ма, 158-ма та 159-та піхотні бригади не є мотопіхотними бригадами, тобто їм не вистачає гусеничної бронетехніки, якою йдуть у бій механізовані війська. Дефіцит важкої техніки в Україні настільки гострий, що одну нещодавно сформовану механізовану бригаду - 153-ю - фактично перевели з механізованої частини до піхотної.

Українці не зовсім готові їхати в бій на гольф-карах. Але це може змінитися, якщо дефіцит транспортних засобів погіршиться.

Відколи Росія розгорнула війну проти України, Київ отримав близько 7500 броньованих машин від своїх іноземних союзників, а також відновив з довгострокового зберігання тисячі старіших машин радянської епохи. Ці понад 10 000 машин приєдналися до тисяч машин, які вже були на озброєнні на початку вторгнення.

На полі бою Україна втратила близько 5000 одиниць техніки, а попит на неї постійно зростає, оскільки українські збройні сили збільшилися.

Сполучені Штати роблять свій внесок, щоб зменшити цю нестачу. Перші три пакети допомоги зі свіжого фінансування у 61 млрд доларів включали сотні бойових машин М-2, бронетранспортерів М-113 і броньованих вантажівок.

Але й цих сотень транспортних засобів замало. Можна з упевненістю сказати, що збільшення чисельності української армії значно випередило її механізацію. Те, що більшість новітніх бригад – це піхотні, тому підтвердження.

"Цей дефіцит механізації не є катастрофічним для України, якщо українські війська перебувають у обороні і не потребують швидкого просування під вогнем. Але якщо вони колись збираються піти в атаку і спробувати звільнити приблизно 17% території України, яку окупувала Росія, українцям знадобиться більше транспортних засобів для всіх тих нових військ, які вони мобілізують", - пише видання.

Мобілізація в Україні - останні новини

Скоро повістки в Україні надсилатимуть поштою. Про це йдеться у постанові Кабінету міністрів від 16 травня. Зокрема, повістка надсилатиметься в разі неуточнення протягом 60 днів військовозобов’язаним своїх даних.

Також УНІАН повідомляв, чи можна відмовитися від отримання повістки. Як розповів адвокат Роман Ухов, військовозобов’язаний не має права відмовитися від отримання повістки, якщо вона вручається на законних підставах. При цьому процес вручення повістки завжди фіксується на камеру.

Вас також можуть зацікавити новини: