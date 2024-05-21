Керівник бізнесу повинен буде відправити йому повістку від ТЦК поштою і показати ці відправлення ТЦК.

У разі виконання працівниками дистанційної чи надомної роботи, у період їхньої тимчасової непрацездатності, перебування у відпустці або у відрядженні роботодавець має відправити їм виклики про необхідність прибути до ТЦК поштою. Про це пише Судово-юридична газета.

Видання уточнює, що роботодавець повинен буде надіслати копію цих наказів (розпоряджень) та підтвердну інформацію про здійснення оповіщення у 3-денний строк до відповідного ТЦК.

"Так, Кабмін змінив норму стосовно порядку оповіщення роботодавцем працівників. ... До змін про порядок оповіщення працівників, які працюють дистанційно чи знаходяться у відпустці, не йшлося. Тепер же ці норми виділені окремо", - йдеться у статті. Відео дня

ЗМІ зазначає, що також залишаються чинними норми, що роботодавець повинен у разі отримання розпорядження ТЦК:

вручити призовникам, військовозобов’язаним та резервістам повістки про явку за викликом до ТЦК;

письмово повідомити з наданням витягів з наказів (розпоряджень) відповідним ТЦК про осіб з числа призовників, військовозобов’язаних та резервістів, які тимчасово непрацездатні, перебувають у відпустці або у відрядженні;

забезпечити здійснення контролю за результатами оповіщення та прибуттям призовників, військовозобов’язаних та резервістів до ТЦК.

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Скоро повістки в Україні надсилатимуть поштою. Про це йдеться у постанові Кабінету міністрів від 16 травня. Зокрема, повістка надсилатиметься в разі неуточнення протягом 60 днів військовозобов’язаним своїх даних.

Також УНІАН повідомляв, чи можна відмовитися від отримання повістки. Як розповів адвокат Роман Ухов, військовозобов’язаний не має права відмовитися від отримання повістки, якщо вона вручається на законних підставах. При цьому процес вручення повістки завжди фіксується на камеру.

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