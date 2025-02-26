В Україні не вірять, що росіяни хочуть миру.

Україна збереже максимальний кількісний склад армії як одну із головних гарантій безпеки в майбутньому. Про це заявив президент Володимир Зеленський на пресконференції, яку транслювало "Суспільне".

Спочатку президент розповів, що у контексті перспективи розміщення в Україні іноземного контингенту робляться відповідні кроки.

"У нас є різне бачення щодо кількості. І знаєте, як з кожною домовленістю, може бути різне бачення. Головне, щоб ми йшли до позитиву, до миру - до сталого і справедливого миру. До результату, у будь-якому випадку. Хоча, я підкреслюю, як би не було, ми не віримо росіянам, що вони щось мирне хочуть", - наголосив Зеленський.

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При цьому, як відзначив глава держави, на основі цих засад в Україні вірять в українську армію.

"І тому, саме з таких засад, що ми віримо у нашу армію, і це буде однією з найголовніших гарантій безпеки - тому я збережу, у будь-якому випадку, кількісний склад, максимальний кількісний склад, який потрібен Україні для захисту своїх інтересів", - констатує Зеленський.

Росія вимагає скоротити чисельність ЗСУ

Як писав УНІАН, у проекті мирної угоди від квітня 2022 року, яку в Москві називають основною для майбутніх мирних переговорів, Росія вимагала різкого скорочення чисельності української армії. Наприклад, кількість військовослужбовців мала бути скорочена до 100 тисяч осіб, кількість танків - до 340, літаків - до 100 одиниць.

Пізніше Володимир Зеленський наголошував, що Україна не погодиться на скорочення армії навіть після вступу до НАТО.

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