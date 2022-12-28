У білоруських Барановичах помічений зліт винищувача.

У середу, 28 грудня, по всій материковій Україні оголошена повітряна тривога через зліт на території Білорусі ворожої авіації.

Про це свідчить карта повітряних тривог та дані моніторингової групи "Беларускі Гаюн". Так, зафіксовано зліт А-50 в Мачулищах і винищувача в Барановичах.

"Мачулищі. Зліт ДРЛО Іл-76 А-50у "Сергій Атаянц" з номером RF-93966. 10:53 Барановичі. Зліт винищувача", - йдеться у повідомленні.

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Пізніше в Мачулищах був зафіксований зліт МіГ-31К ВКС РФ з номером RF-92215. Нагадаємо, МіГ-31К може переносити ракети "Кинджал". Наша ППО не може перехопити ці ракети, тому при кожному зльоті повітряна тривога оголошується по всій Україні.

Карта повітряних тривог в Україні 28 грудня станом на 11:30

Коли РФ може завдати ракетного удару по Україні

І військові експерти, й ЗСУ впевнені, що Росія планує завдати ударів по Україні напередодні свят або в їхній розпал. Так, керівник Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк назвала ознаки, що свідчать про наміри росіян завдати масованої атаки по Україні саме у святкові дні.

Секретар РНБО Олексій Данилов заявляє, що війна не має свят, тому ймовірність обстрілу мирних міст на Новий рік існує. Потрібно бути готовими до всього, хоча поки що інформації про підготовку до бомбардувань у конкретні дні немає.

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