За її інформацією в Євпаторії зосереджено багато військових об’єктів окупантів, які є законними цілями для України.

Наразі зарано говорити про результати ранкових подій в окупованому росіянами Криму, зокрема в Євпаторії. Про це заявила начальниця Об’єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону, зауваживши, що "бавовна" квітне".

"Можливо й знаю, але поки що зарано… Треба насолодтися процесом", - зазначила Гуменюк на питання про те, що ж таки відувається на півострові.

При цьому вона зауважила, що в Євпаторії зосереджено багато військових об’єктів окупантів, які є законними цілями для України.

Відео дня

"Там зосередження військових об’єктів, наявність поруч аеродрому. Все це говорить про те, що робота здійснюється абсолютно планово. Цілі законні, цілі військові. "Бавовна" квітне", - сказала Гуменюк.

Вибухи в Криму - що відомо

Вранці пролунали потужні вибухи в окупованому росіянами Криму. Місцеві жителі повідомляють про проліт безпілотників в Євпаторії та потужні вибухи.

Телеграм-канал "Кримський вітер" повідомив про ймовірне влучання по установці російської ППО, а також що безпілотники продовжують летіти. Від вибухової хвилі в Євпаторії у багатьох "будинки ходили ходором".

Також публікуються кадри потужного вибуху на південному заході міста - район Заозерного, Уютного.

Згодом у Міноборони РФ повідомили, що близько 05.30 ранку сили ППО окупантів знищили "11 українських безпілотників літакового типу" над Кримом.

Вас також можуть зацікавити новини: