В управлінні закликають не питати кожного дня, що з контрнаступом.

У Головному управлінні розвідки Міноборони України прокоментували інформацію про те, що контрнаступ Збройних Сил України вже почався.

Представник ГУР Андрій Юсов в ефірі інформаційного телемарафону заявив, що звільнення окупованих територій триває безперервно на всій лінії фронту. "Триває як оборонна операція, так і реалізація подальшого звільнення наших територій", - сказав він.

"Що стосується конкретики - ми точно не повинні запитувати щодня, що нового з контрнаступом. Але, безумовно, звільнення буде. І Криму, і інших тимчасово окупованих територій. Донедавна у нас найбільш популярна пісня була "Скоро вже буде Пасха", а зараз актуально, що "скоро вже буде наступ". Буде. Все буде добре", - додав Юсов.

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Контрнаступ України: що відомо

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що контрнаступальні дії української армії тривають вже декілька днів.

Згодом він пояснив, що контрнаступ включає ряд дій, зокрема - знищення російських військ на різних напрямках, що і відбувається зараз. "Це не якийсь "один івент", який почнеться о конкретній годині конкретного дня урочистим перерізанням червоної стрічки", - додав Подоляк.

Водночас заступник голови ОП Ігор Жовква заяви, що контрнаступ ЗСУ розпочнеться тоді, коли союзники передадуть Україні все необхідне озброєння.

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