У Головному управлінні розвідки Міноборони України прокоментували інформацію про те, що контрнаступ Збройних Сил України вже почався.
Представник ГУР Андрій Юсов в ефірі інформаційного телемарафону заявив, що звільнення окупованих територій триває безперервно на всій лінії фронту. "Триває як оборонна операція, так і реалізація подальшого звільнення наших територій", - сказав він.
"Що стосується конкретики - ми точно не повинні запитувати щодня, що нового з контрнаступом. Але, безумовно, звільнення буде. І Криму, і інших тимчасово окупованих територій. Донедавна у нас найбільш популярна пісня була "Скоро вже буде Пасха", а зараз актуально, що "скоро вже буде наступ". Буде. Все буде добре", - додав Юсов.
Контрнаступ України: що відомо
Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що контрнаступальні дії української армії тривають вже декілька днів.
Згодом він пояснив, що контрнаступ включає ряд дій, зокрема - знищення російських військ на різних напрямках, що і відбувається зараз. "Це не якийсь "один івент", який почнеться о конкретній годині конкретного дня урочистим перерізанням червоної стрічки", - додав Подоляк.
Водночас заступник голови ОП Ігор Жовква заяви, що контрнаступ ЗСУ розпочнеться тоді, коли союзники передадуть Україні все необхідне озброєння.