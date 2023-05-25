Також два райони скупчення живої сили окупантів уразили артилеристи.

Авіація Сил оборони за добу завдала чотири удари по районах зосередження особового складу та військової техніки противника.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу. Там зазначили, що підрозділи ракетних військ і артилерії уразили два райони зосередження живої сили, склад боєприпасів, радіолокаційну станцію та артилерійський підрозділ ворога на вогневих позиціях.

Крім того, протягом цієї доби противник завдав два ракетних удари із ЗРК С-300 по цивільній інфраструктурі селища Циркуни на Хірківщині, внаслідок чого пошкоджено приватний будинок. Крім того, ворог завдав 48 авіаційних ударів та здійснив близько 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

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"Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою", - попередили у Генштабі.

Війна в Україні: новини

Російські окупаційні війська мілітарізували острів Джарилгач, розмістивши там своїх військових. За даними Генштабу, росіяни розмістили на острові близько 300 своїх військовослужбовців та 15 човнів іноземного виробництва, що були викрадені у місцевого населення.

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