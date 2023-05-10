Тварина знаходиться в особливих відносинах зі своїм фронтовим побратимом.

Мережею шириться ролик, який вкотре доводить, що наші бійці милосердні не тільки до ворога. Часто на фронті вони стають новими господарями для чотирипалих улюбленців.

Так, в кадрі засвітився боєць ЗСУ з маленьким "кошеням-головнокомандувачем": тварина з комфортом розмістилася на голові свого побратима, знаючи, що може йому довіряти.

Смішним роликом солдат не тільки розчулив українців, але і наповнив серця громадян надією.

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"Перемога буде за нами, це без сумнівів. Вірте в ЗСУ, вірте в Нацгвардію", - зазначив він.

Тепле відношення ЗСУ до тварин - останні випадки

Нагадаємо, що 23 квітня українців насмішили ігри українських бійців з лисицею. Тваринка в окопах намагалася поцупити в ЗСУ лопату, однак її "спіймали" на гарячому. Замість сурової догани наші бійці організували з тваринкою перетягування лопати.

Також нещодавно мережу вразили світлини чоловіка з котом. Він стискав тварину в обіймах під час поїздки у поїзді.

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