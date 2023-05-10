Українців вразило кошеня на голові у бійця ЗСУ / скріншот

Мережею шириться ролик, який вкотре доводить, що наші бійці милосердні не тільки до ворога. Часто на фронті вони стають новими господарями для чотирипалих улюбленців.

Так, в кадрі засвітився боєць ЗСУ з маленьким "кошеням-головнокомандувачем": тварина з комфортом розмістилася на голові свого побратима, знаючи, що може йому довіряти. 

Смішним роликом солдат не тільки розчулив українців, але і наповнив серця громадян надією. 

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"Перемога буде за нами, це без сумнівів. Вірте в ЗСУ, вірте в Нацгвардію", - зазначив він. 

Тепле відношення ЗСУ до тварин - останні випадки

Нагадаємо, що 23 квітня українців насмішили ігри українських бійців з лисицею. Тваринка в окопах намагалася поцупити в ЗСУ лопату, однак її "спіймали" на гарячому. Замість сурової догани наші бійці організували з тваринкою перетягування лопати. 

Також нещодавно мережу вразили світлини чоловіка з котом. Він стискав тварину в обіймах під час поїздки у поїзді. 

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