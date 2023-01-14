Врятовано 20 осіб (з них 3 дитини).

Внаслідок ворожої атаки по багатоповерхівці в Дніпрі постраждали десятки людей. Уже відомо про 39 поранених, з них семеро – діти.

"Російська ракета, яка сьогодні поцілила по Дніпру, поранила сімох дітей. Найменшому - три роки. Усі діти в лікарні. 9-рiчна дiвчинка тяжка. Загалом вже 39 поранених. 5 життів росіяни обірвали…", - написав в Telegram голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

Також в Офісі президента України повідомили, що спостерігається пожежа на рівні другого поверху на площі 70 м.кв. та загорання 15 автомобілів. Проводиться обстеження пошкоджених та вцілілих частин будинку, залучено понад 230 рятувальників та 67 одиниць техніки. На місці події працюють психологи ДСНС та облаштовуються пункти обігріву.

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Ракетний удар по Дніпру 14 січня

Під час масової атаки по Україні в суботу, 14 січня, російські окупанти поцілили у багатоповерхівку в Дніпрі. Внаслідок удару один (за іншою інформацією – два) під’їзд було вщент зруйновано. Чимало людей залишилися під завалами, на місці триває рятувальна операція.

Мережею поширювалися відео, на яких можна побачити, як люди, що опинилися під завалами, кричать. Міський голова Дніпра Борис Філатов прогнозував, що рятувальна операція ймовірно, триватиме всю ніч.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на кривавий ракетний удар російських терористів по Дніпру. Він заявив, що всі причетні понесуть максимальну відповідальність.

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