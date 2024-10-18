За словами Умєрова, одразу кілька країн висловили бажання купити українське озброєння.

Міністр оборони Рустем Умєров під час брифінгу в Брюсселі заявив, що Україна не виключає зняття заборони на експорт вітчизняного озброєння. Крім цього, із союзниками обговорюють різні проєкти в оборонному секторі, передає Укрінформ.

У 2022 році Україна після початку повномасштабного вторгнення РФ ввела заборону на експорт військової продукції. Причиною такого рішення стало бажання забезпечити ЗСУ необхідними ресурсами.

Умєров поділився, що Україна розраховує на міжнародні інвестиції в оборонну промисловість. За його словами, ще у 2023 році було складено план і щодо виробництва власної зброї в державному та у приватному секторах.

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Міністр оборони розповів, що цього року країнам-партнерам запропонували дві-три опції щодо співпраці в оборонній промисловості:

"Перша - спільне підприємство, де держава й приватний сектор інвестують. Друга - де держава надає 5 десятирічних контрактів. Третій крок, щоб підприємства або держава-партнер надала нові фінансові інструменти, такі як кредит або експортне фінансування".

Умєров додав, що вже зараз у Міноборони обговорюються плани по кожній країні, де колеги з Генштабу працюватимуть разом з іншими відомствами. Міністр оборони підкреслив, що хоче максимально "кристалізувати" те, на які проєкти виділятимуть кошти. Проте остаточне рішення ухвалюватиме керівництво України.

Умєров підкреслив, що деякі країни хочуть купувати зброю українського виробництва. Він зазначив, що така можливість тільки розглядається:

"Ми не виключаємо цих можливостей, але я хочу, щоб це було колективне рішення".

Зняття заборони на експорт української зброї - інші новини

У Financial Times заявили, що Україна наближається до зняття заборони на експорт вітчизняної зброї. За словами видання, це необхідно для збільшення виробництва та протистояння російським можливостям на фронті.

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