В Міноборони думають, як зменшити напругу серед військових через відсутність чітких термінів служби, не послабивши фронт. Військові відкрито заявляють, що вже втомилися воювати.

Якби Верховна Рада ухвалила законопроєкт про звільнення зі служби та ротацію, то одномоментно демобілізувати треба було б 108 тис. військових, серед яких 14 тис. офіцерів.

Про це йдеться в публікації "Української правди" з посиланням на співрозмовників у парламенті. Зазначається, що законопроєкт про звільнення зі служби та ротацію бійців під час воєнного стану вже готовий, однак Генеральний штаб ЗСУ не підтримав документ, тому урядовці не зареєстрували його в парламенті.

Міноборони пропонувало в розробленому законопроєкті демобілізацію для тих, хто воює три роки, але при цьому військові мають брати участь у бойових діях на фронті впродовж 18 місяців за сукупністю. Також передбачалося, що звільнитися можна буде лише після того, як президент оголосить загальну демобілізацію.

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В Головному управлінні комунікацій ЗСУ пояснили виданню, що законопроєкт про чіткі терміни служби можна буде внести на розгляд нардепів лише за наявності достатньої кількості військових для війни з РФ.

В іншому випадку, в разі звільнення 108 тис. військових без поповнення підрозділів новобранцями, командирам доведеться виводити сили з фронтових "полів".

В Міноборони думають, як зменшити напругу у військовому середовищі через відсутність чітких термінів служби, не послабивши фронт. Зокрема, йдеться про можливість для бійця, який відслужив 36 місяців, серед яких щонайменше півтора року на "бойових", він зможе пройти безкоштовну двомісячну реабілітацію та отримати додатковий місяць відпустки. Загалом військові відпочиватимуть три місяці. Але в реалізації цієї ініціативи Міноборони впирається у нестачу реабілітаційних закладів.

Співрозмовник видання у військовому керівництві сказав, що зараз мобілізація в Україні "на хріново-допустимому рівні". "Якщо в перші місяці після ухвалення закону (йдеться про закон про мобілізацію, який вступив в дію в травні 2024 року- УНІАН) ми набирали, умовно кажучи, 100% від потреб, то в січні – приблизно 70%, а були місяці, коли – 60–65%. Зважайте, що умовних 100% вистачає для того, щоб поповнювати втрати і тримати в тонусі підрозділи. Це не про збільшення бригад. Це просто для того, щоб не йти в мінус", – зазначав він.

При цьому йшлося про те, що частина "бусифікованих" це "неліквід", бо по навчальних центрах сидять хворі, категорія 50+, алкоголіки, наркомани. Керівники деяких центрів навіть придумали схему, як позбуватися їх: пропонують командирам взяти десять нормальних, а кількох "поганих" у "нагрузку".

Один з бойових офіцерів зазначив видарнню, що деякі позиції на фронті утримують двоє військових, коли мали б щонайменше 12. Офіцер зазначив, що категорично проти демобілізації на нинішньому етапі війни, оскільки вважає, що це можна прирівняти до "обвалу фронту".

"В нас окопи пусті. Яка може бути демобілізація? Зараз немає ресурсів навіть для проведення нормальних ротацій. В Силах оборони України є бригади, які з 2021 року ще жодного разу не виходили на відновлення", – обурився співрозмовник видання у військовому керівництві.

Воїн однієї зі штурмових бригад сказав в бесіді з виданням, що не вірить в можливість демобілізації в найближчий час.

"Третій рік поспіль мене перекидають з однієї п*здорізки в іншу. Дуже сподівався, що з'явиться законна можливість демобілізуватися через 36 місяців служби. Але очевидно, що цього не буде", - зазначив військовий.

При цьому він розповів, що на початку повномасштабного вторгнення добровільно мобілізувався до ЗСУ, попри "білий квиток" і навіть заплатив доларовий хабар під час ВЛК, щоб лікарі визнали його придатним до служби. Але зараз втомився воювати "Я настільки за*бався, що іноді думаю, як добре було б не повернутися з бойового завдання", - зазначив він.

Демобілізація в Україні

З ухваленого у квітні 2024 року закону про мобілізацію було виключено все, що стосується демобілізації. Це було зроблено на прохання головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Йшлося про те, що Кабмін має розробити до кінця 2024 року законопроект про демобілізацію, але його досі не подано у Раду.

У січні 2025 року перший заступник міністра оборони Іван Гаврилюк сказав, що законопроєкт про демобілізацію вже підготовлено, але йде пошук рішень ким замінити тих, що підуть з фронту.

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