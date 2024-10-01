Демобілізувати усіх військових одночасно неможливо, тому це треба робити поетапно, вважає Євгеній Оропай.

Наразі на передовій знаходиться велика кількість військовослужбовців з досвідом, замінити яких одночасно не вийде.

Про це сказав військовий ЗСУ Євген Оропай з позивним "Скіф" в ефірі "Новини LIVE", коментуючи питання демобілізації в Україні.

"Більшість нашого батальйону, саме кістяк, воюють з першого дня... І нам, нашим сім'ям хотілося б розуміти, коли ми зможемо повернутися до цивільного життя… Розуміти чіткі терміни, коли це відбудеться", - сказав він.

Військовий підкреслив, що на третьому році повномасштабної війни потрібні чіткі терміни для хлопців, які прийшли з цивільних професій, щоб вони розуміли, що "пів року – рік воюють і можуть спокійно повернутися до своїх сімей".

Він додав, що на першому етапі можливо демобілізувати від 30 до 50 відсотків досвідчених військових, які беруть участь у бойових діях протягом конкретного терміну.

"Тобто рота складається зі 100+ людей. Треба замінити 20 військових. І решта буде підтягувати новеньких, давати їм певні навички: як їм виживати, тренувати. Оскільки те, що відбувається на базовій військовій підготовці, або те, що відбувається на полігонах, воно відрізняється від тих бойових дій, які відбуваються саме в лінії бойового зіткнення", – додав Оропай.

Демобілізація в Україні: що відомо

Раніше журналісти "BBC Україна" дізналися, що найближчим часом в Україні демобілізацію військових проводити не планують. За інформацією видання, у найкращому випадку відповідний законопроект підготують наприкінці року.

За словами секретаря комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки Романа Костенка, перед депутатами поставлене завдання розробити законопроєкт про демобілізацію до середини осені. Водночас він висловив сумніви, що в ньому будуть присутні чіткі терміни служби.

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