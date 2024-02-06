Американські аналітики повідомили, де на Донбасі тривали позиційні бої.

ЗСУ (Збройні сили України) мають нові успіхи на фронті - просунулися вперед в районі міста Авдіївка Донецької області.

Просування українських сил відбулося на південний захід від Авдіївки, повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW), посилаючись на кадри з геолокацією, які були опубліковані в понеділок, 5 лютого. "...українські сили нещодавно просунулися на північний схід від Невельського", - з'ясували аналітики.

В Інституті додали, що біля цього населеного пункту та Авдіївки продовжують перебувати підрозділи 110-ї та 1-ї мотострілецьких бригад так званої "ДНР". За відомості українських і російських джерел, позиційні бої тривали, зокрема, в районі Невельського і Первомайського (на південний захід від Авдіївки), біля Сєверного й Тоненького (на захід від міста Авдіївка).

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Російські окупанти восени минулого року почали активно намагатися захопити Авдіївку. Українська сторона повідомляла, що вороги хочуть оточити це місто. Українські воїни дають гідну відсіч супротивнику. Повідомлялося, що вороги в боях за Авдіївку втрачають дуже багато живої сили і техніки.

Наприкінці січня 2024 року ветеран і військовий експерт Євген Дикий говорив, що у боях за місто втрати 10 до 1 на користь наших бійців. На думку Дикого, якщо нашим воїнам доведеться залишати Авдіївку, то це буде виключно через "снарядний голод".

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