Сьогодні в Україні надзвичайна ситуація черед підрив Каховської ГЕС, який здійснили окупанти в ніч на 6 червня. Рятівники показали, як допомогти найменшим із нас на прикладі собаки. Зранку в халепу вже втрапило маленьке оленя в Антонівці.

Міністерство внутрішніх справ України розповіло про те, як допомогти тваринам на підтоплених територіях на прикладі порятунку собаки.

Зазначимо, що в ніч на 6 травня окупанти повністю зруйнували Каховську ГЕС. Є небезпека затоплення щонайменше 80 населених пункті України. У зв'язку з цим рятівники закликають українців за можливості евакуювати разом з собою тварин й не залишатися байдужими до тих найменших, які вже втрапили в біду.

"Якщо ви евакуюєтесь, подбайте про своїх домашніх улюбленців: відпустіть з ланцюгів, випустіть з кліток або, за можливості, візьміть із собою. Дайте нашим меншим братам шанс на порятунок", - йдеться в повідомленні.

В кадрі, які показало МВС, поліцейський рятує собаку, що опинилася у водній пастці на Херсонщині.

Зазначимо, що тварини потерпають від катастрофи, спричиненої росіянами, не менше, ніж люди. Зранку стало відомо, що в Антонівці (Херсонська область) до місцевого двору водою принесло маленьке оленя. Тварину вдалося врятувати.

За словами місцевої мешканки, через катастрофу населений пункт поділився на дві частини. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

"Антонівка розділилася на дві частини. Одна обрізана в нас, туди добратися ми не можемо. Тому човнами будемо максимально виводити людей", - вказала вона.

ГУР знайшло докази підриву Каховської ГЕС

Нагадаємо, що сьогодні вночі окупанти підірвали дамбу Каховської ГЕС та створили загрозу затоплення населеним пунктам та містам на півдні України. Також повідомлялося про ризики для Запорізької ЗАЕС.

За словами речниці ОК "Південь" Наталії Гуменюк, ворог пішов на цей крок, втомившись чекати, коли і як ЗСУ підуть у контрнаступ, але незабаром про це пошкодували. Тепер росіяни самі не знають, як евакуюватися з Херсонської області.

Пізніше представник ГУР МО Андрій Юсов вказав, що українська розвідка знайшла докази підриву Каховської ГЕС. Ворог дистанційно перемістив на територію станції вибухові речовини.

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