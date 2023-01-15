Зазначається, що РФ ще може застосувати решту підготовлених ракет.

Російські війська під час ракетної атаки 14 січня використали лише половину з підготовлених до удару "Калібрів" в Чорному морі. Вони підготували 36 ракет.

Наразі решта з них залишається на бойовому чергуванні, а значить можуть бути використані. Про це повідомила начальниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталію Гуменюк в ефірі телемарафону.

"Вчора ми бачили, що вони дійсно спорядили аж п'ять ракетоносіїв. Серед яких один підводний. І використовували ракети типу "Калібр" під час масованої атаки. Якщо вчора в Чорному морі перебував запас - 36 ракет, то близько половини вони використали під час атаки і залишаються на бойовому чергуванні ці ракетоносії... Треба розуміти, що вони ще можуть бути застосовані", - пояснила Гуменюк.

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Ракетна атака 14 січня

Як раніше повідомляв УНІАН, 14 січня о 14:00 по всій території України було оголошено повітряну тривогу у зв’язку з масованою ракетною атакою російських військ. Росія атакувала енергетичні об’єкти у шести областях України. Військовим вдалось знищити 25 із 38 ракет різних типів. Зокрема 18 крилатих ракет повітряного та морського базування Х-101/Х-555 та "Калібр", сім керованих авіаційних ракет Х-59.

Одна з ракет влучила у багатоквартирний будинок у Дніпрі. Наразі відомо про загибель 20 осіб, з яких одна дитина, поранено 73 особи, в тому числі 14 дітей. Пошуково-рятувальні роботи все ще тривають.

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