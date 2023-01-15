Також російські окупанти здійснили 41 пуск крилатих ракет повітряного і морського базування та керованих авіаційних ракет.

За минулу добу російські окупаційні війська завдали три авіаційних та 57 ракетних ударів по території України.

Крім того, ворог здійснив 69 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема, по цивільній інфраструктурі. Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 6:00.

Зазначається, що для завдання ракетних ударів по столиці та інших населених пунктах України ворог застосував зенітні керовані ракети С-300/С-400. Також російські окупанти здійснили 41 пуск крилатих ракет повітряного і морського базування та керованих авіаційних ракет, які є високоточною зброєю.

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"26 ракет знищили наші захисники", - уточнили у Генштабі.

Наголошується, що загроза подальших авіаційних та ракетних ударів російських окупантів залишається на всій території України.

Ракетна атака по Україні

Як раніше повідомляв УНІАН, 14 січня о 14:00 по всій території України було оголошено повітряну тривогу у зв’язку з масованою ракетною атакою російських військ. Ворожа армія атакувала енергетичні об’єкти у шести областях України. Силами ППО було знищено 25 із 38 ракет різних типів. Зокрема 18 крилатих ракет повітряного та морського базування Х-101/Х-555 та "Калібр", сім керованих авіаційних ракет Х-59.

Одна з ракет влучила у багатоквартирний будинок у Дніпрі. Наразі відомо про 17 осіб, з яких одна дитина, поранено 73 особи, в тому числі 14 дітей. Тривають пошуково-рятувальні роботи та демонтаж небезпечних конструктивних елементів.

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